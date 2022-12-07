В Тобольске обустроят сквер Мужества

| Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Тобольска" ВКонтакте

Публичный конкурс на разработку концепции сквера Мужества объявила администрация Тобольска, на первом этапе собираются инициативы от физических и юридических лиц. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев в ходе прямого эфира в социальных сетях 7 декабря.

"Сейчас на территории сквера, расположенного в 8 микрорайоне Тобольска, есть танк и закладные камни от общественных организаций. Главная задача конкурса — воплотить в жизнь не мемориальный комплекс, а современное общественное пространство, на котором будут размещены элементы, отражающие патриотизм, выражающие мужество", — отметил он.

Как сообщили в администрации Тобольска, заявки на конкурс "Лучшая архитектурная концепция сквера Мужества" принимают до 23 декабря 2022 года. Победитель конкурса получит денежное вознаграждение в размере 300 тыс. рублей.

Вера Коршунова