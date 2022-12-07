Семьи участников СВО из Тюменской области передадут своим бойцам посылки к Новому году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Тепло родного дома" стартовала в Тюменской области 7 декабря и продлится до 16 декабря включительно. Ее цель – организовать доставку именных посылок от родных военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Акцию организовало правительство Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором и региональное отделение партии "Единая Россия".

Пункты приема посылок открыты в каждом муниципалитете Тюменской области. Их адреса можно уточнить в местном отделении партии "Единая Россия" или по телефону горячей линии 8(3452)495-197.

На один из двух открытых в Тюмени пунктов приема посылок приехали глава города Руслан Кухарук и председатель гордумы Евгений Заболотный.

По словам главы Тюмени, работа по приему того, что родные и близкие хотели бы направить в преддверии Нового года членам своей семьи, находящимся в зоне проведения СВО, организована городской думой и администрацией.

"Два тюменских пункта открыты на базе приемных депутатов Тюменской городской думы. Это разветвленная сеть и в случае большого количества обращений жителей нашего города с необходимостью передать посылки сеть может быть расширена", - пояснил Кухарук.

Один пункт открылся в центре города на улице Осипенко, 41, второй – на ул. Луначарского, 53. Посылки можно приносить с 7 по 16 декабря, затем все посылки, собранные в Тюменской области, направят к месту прохождения службы тюменцев с учетом места их дислокации.

Как рассказал председатель гордумы Евгений Заболотный, в пунктах приема посылки пока принимают в формате одна посылка – одному бойцу, то есть родственники и друзья могут скоординироваться, собрать общую посылку весом до 15 кг и отправить.

Он отметил, что депутаты продолжают прием граждан на своих участках и особое внимание парламентариев и их помощников сконцентрировано на нуждах участников военной операции и их родственников, проживающих в регионе.

По словам Евгения Заболотного, сегодня это первоочередные задачи, которые решает депутатский корпус. Народные избранники активно работают в волонтерском центре. Участвуют в общих и индивидуальных сборах и отправке гуманитарных грузов в зону проведения спецоперации.

В общей сложности депутаты направили для нужд СВО медикаментов, продуктов питания и техники на сумму более 10 млн 600 тыс. рублей.

"Эта работа будет продолжаться, пока идет специальная военная операция. Безусловно, будем участвовать и делать все возможное для того, чтобы она была успешно завершена, а в этом мы все уверены!", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Организаторы напомнили, что посылки весом до 15 кг нужно приносить в открытой коробке для проверки и описи. Для отправки необходимо знать наименование подразделения или части военнослужащего, его позывной или позывной "старшего". При себе нужно иметь паспорт.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нельзя отправлять алкоголь, наркотические вещества, курительные смеси, скоропортящиеся продукты даже в вакуумных упаковках, овощи, фрукты, все жидкости, за исключением средств гигиены, стеклянную тару и лекарственные препараты.

Можно отправить личные предметы гигиены, одежду, продукты длительного срока хранения: конфеты, печенье, сухофрукты, орехи и подобное, и специальные вещи по запросу военнослужащего – инструменты и оборудование.

Посылки именные, но в них могут быть вложены вещи и для других военнослужащих, к примеру, несколько пар перчаток или носков.

Добавим, что пункты приема посылок работают с 12 до 18 часов по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и с 12 до 20 часов в четверг.

Инна Кондрашкина