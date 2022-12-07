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Иностранцу запретили въезд в Россию из-за нарушений ПДД на тюменских дорогах

Происшествия, 18:59 07 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23-летнему иностранному гражданину запретили въезд на территорию России из-за неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, совершенных в Тюменской области.

По данным областного управления ГИБДД, водитель 26 раз нарушил ПДД на тюменских дорогах, получив штрафы на 16 тыс. 100 рублей и не оплатил их в установленные сроки. При этом 24 штрафа назначены за нарушения скоростного режима, еще два - за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и без полиса ОСАГО.

Сотрудники ЦАФАП ГИБДД направили в Управление по вопросам миграции региона решение, на основании которого иностранцу запрещен въезд в РФ пока он не оплатит долг в полном объеме.

Напомним, административный штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в законную силу.

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# ГИБДД Тюменской области

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