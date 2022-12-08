В Тюменской области от гриппа и ковида одновременно привились более 23 тысяч человек

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

23 тыс. 748 жителей Тюменской области поставили одновременно прививки против гриппа и COVID-19 в прививочную кампанию 2022 года. Также от гриппа и пневмококковой инфекции одновременно вакцинировались 6 тыс. 564 человека.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Проведение одновременной вакцинации против гриппа, новой коронавирусной и пневмококковой инфекций является одним из приоритетных направлений", - отметили в ведомстве.

Вакцинация против коронавируса в Тюменской области продолжается. По состоянию на 7 декабря привито 1 млн 406 тыс. 36 взрослых жителей, полный курс получили 1 млн 172 тыс. 796 из них. Ревакцинировано 374 тыс. 428 человек, из которых 202 тыс. 715 – полным курсом.

Вакцинируют от COVID-19 и детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Первым этапом привито 3 тыс. 870 подростков, полным курсом - 3 тыс. 596.

Как ранее сообщало ИА "Тюменская линия", прививочная кампания против гриппа в Тюменской области завершена. Вакцину поставили более 60 % жителей региона. По данным департамента здравоохранения региона – это 917 тыс. 618 человек, из которых 641 тыс. 579 взрослых и 276 тыс. 39 детей.

Напомним, в эпидсезон 2022-2023 годов план вакцинации против гриппа составил 60 % от общей численности населения - это 647 тыс. 730 взрослых и 278 тыс. 300 детей. Для вакцинации против гриппа в этом году в регионе использовались вакцины "Совигрипп", "Ультрикс квадри", Гриппол плюс".

Любовь Голышева