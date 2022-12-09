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Выступление ансамбля "Волжанка" представят в виртуальном зале тюменского "Современника"

Общество, 09:39 09 декабря 2022

vk.com/voljanka.yaroslavl | Фото: vk.com/voljanka.yaroslavl

Трансляция концерта ансамблей танца "Волжанка" и "Счастливое детство" начнется в виртуальном концертном зале Центра культуры и искусства "Современник" 10 декабря в 16 часов.

Оба коллектива имеют богатую историю: они основаны в середине прошлого столетия и с концертами выступали в разных странах мира, сообщает департамент культуры Тюмени.

ВКЗ открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводят бесплатно.

Возрастное ограничение: 6+.

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# виртуальный концертный зал

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