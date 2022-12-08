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Тюменским бойцам доставили приборы наблюдения, доразведки и теплую одежду

Губернатор, 15:32 08 декабря 2022

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Приборы наблюдения, доразведки, теплую одежду и посылки от родных доставили бойцам из Тюменской области, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, инструкторы регионального центра "Аванпост". Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Моор.

"Поручил инструкторам центра "Аванпост" лично доставить нашим бойцам приборы наблюдения и доразведки, и уже на месте провести обучение использования новых спецприборов, а также теплую одежду, и передать посылки от родных. На днях пришли новости от бойцов. Все доставлено. Инструкторы помогли установить оборудование и провели серию занятий по огневой подготовке", — написал губернатор.

По словам Александра Моор, военнослужащие говорят, что благодаря такой поддержке им хочется выкладываться и отдаваться службе полностью.

"Значит, дорогие земляки, мы все с вами делаем правильно. Поддержка придает силы нашим бойцам, приближает победу и их возвращение домой", — сказал губернатор.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

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# Александр Моор

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