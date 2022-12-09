Под видом запчасти для телескопа тюменец пытался переправить в Казахстан ночной стрелковый прицел

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Под видом запчасти для телескопа тюменец пытался переправить покупателю в Республику Казахстан ночной стрелковый прицел. Его преступные действия пресекли оперативные сотрудники таможни.

Позже Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в покушении на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации иного вооружения (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

На заседании мужчина пояснил, что признает свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность гражданина, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.