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Под видом запчасти для телескопа тюменец пытался переправить в Казахстан ночной стрелковый прицел

Происшествия, 09:28 09 декабря 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Под видом запчасти для телескопа тюменец пытался переправить покупателю в Республику Казахстан ночной стрелковый прицел. Его преступные действия пресекли оперативные сотрудники таможни.

Позже Центральный районный суд Тюмени признал его виновным в покушении на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации иного вооружения (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

На заседании мужчина пояснил, что признает свою вину в полном объеме, раскаивается в содеянном.

Принимая во внимание обстоятельства совершения преступления, его общественную опасность и личность гражданина, суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ночной стрелковый прицел конфискован в собственность государства.

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# государственная граница , суд

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