Тюменцы могут выиграть в конкурсе бесплатный поход в кино и мандарины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут выиграть бесплатный поход в кино и мандарины, поучаствовав в конкурсе от кинокомпании Bazelevs с 9 по 18 декабря. Для этого необходимо сходить с друзьями, знакомыми и родственниками в кинотеатр на "Ёлки 9" и сделать совместное фото на фоне постера фильма, сообщают организаторы.

Всех участников должно быть хорошо видно. После нужно разместить снимок на личной странице во ВКонтакте с хештегом #моиЁлки9, указать город и количество человек на фото. Профиль участника должен быть открыт. Электронные или распечатанные билеты с фильма важно сохранить до подведения итогов конкурса.

20 декабря кинокомпания Bazelevs выберет девять победителей и опубликует результаты в сообществе фильма "Елки 9" во ВКонтакте. Призеры получат промокод на следующий поход в кино на ту же сумму и столько килограммов мандаринов, сколько человек будет в компании.

Доставлять призы будут до 10 января.