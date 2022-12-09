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В Тюмени серебряные волонтеры помогают ровесникам по телефону горячей линии

Общество, 13:20 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 30 звонков от пожилых тюмнцев поступило в call-центр "Волонтер на связи" с начала его работы. Это первая в Тюменской области горячая линия, где в качестве операторов работают серебряные волонтеры, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

В телефонную приемную могут обратиться представители старшего поколения, чтобы поговорить с ровесниками, попросить совета, оставить заявку на консультацию юриста или психолога. Горячая линия работает по двум номерам: 8 (932) 471-80-58 и 8 (932) 471-80-64.

Отметим, инициатива реализуется в рамках проекта "Территория реальных дел", ставшего победителем в специальном конкурсе грантов губернатора Тюменской области в 2022 году.

Для работы в качестве операторов активисты старше 55 лет проходят специальное обучение. Также они учатся новым добровольческим специальностям, чтобы в дальнейшем оказывать адресную помощь одиноким пожилым и маломобильным жителям Тюмени. Запись на обучение ведется по телефону 8(3452)30-39-59.

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# серебряные волонтеры

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