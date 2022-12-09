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Эксперт дал прогноз российского авторынка в 2023 году

Общество, 18:41 09 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ключевыми игроками авторынка в 2023 году выступят российский АвтоВАЗ и китайские автопроизводители, которые уже имеют сильные позиции: Haval, Chery, Geely и их родственные бренды. Такое мнение высказал заместитель начальника отдела аналитики агентства "АВТОСТАТ" Виктор Пушкарев.

По его словам, ожидать существенного роста рынка новых легковых машин в наступающем году вряд ли стоит. Базовый прогноз аналитического агентства "АВТОСТАТ" ориентирован на объем рынка около 630-640 тыс. автомобилей в 2023 году.

По базовому сценарию прогноза на 2023 год, марка Lada имеет шансы занять 48–50% рынка, а суммарная доля всех китайских марок может превысить 25%. "Оценивать и прогнозировать долю параллельного импорта пока проблематично, так как сложно выделять каналы и способы поставок автомобилей из разных стран, но вряд ли в перспективе она превысит 10%", - отмечается в сообщении.

Возврат на рынок зарубежных автопроизводителей, остановивших свою деятельность, в новом году точно не произойдет. Спрос, отложенный по причине резкого роста цен, уже можно не брать в расчет, поскольку цены вышли на новые уровни и на прежние уже не вернутся. Спрос на конкретные и дефицитные автомобили начал удовлетворяться за счет параллельного импорта, - отмечает эксперт.

Покупателям придется выбирать из того, что будет предлагать вновь формирующийся рынок, а не ждать лучших времен.

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