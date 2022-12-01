Значение новогодних традиций раскроют на встрече в музее

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Семейное мероприятие "Экспедиция по новогодним традициям" состоится в музее "Усадьба Колокольниковых" 22, 25 декабря в 13 часов, а также 5, 6, 7, 8 января в 14 часов. В программе мероприятия — лекция и мастер-класс, сообщают организаторы.

Посетителям музея расскажут, всегда ли было принято наряжать елку, почему мандарины стали символом праздника, что означают некоторые елочные игрушки, кто такие Дед Мороз и Снегурочка, какие традиции празднования Нового года и Рождества были у купцов и в семьях советских граждан.

Завершится встреча мастер-классом по созданию бескаркасной елочной игрушки из ваты в виде рождественских ангелов и сказочных персонажей.

Стоимость участия — 250 рублей. Возрастное ограничение: 0+.