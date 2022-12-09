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Жителей Ишима научат писать шутки для КВН

Общество, 18:30 09 декабря 2022

ТИУ (архив) | Фото: ТИУ (архив)

Жителей Ишима научат писать шутки для КВН в "Школе юмора", которая состоится в ишимском мультицентре "Моя территория" в 14 часов 10 декабря. Участниками могут стать как школьники, так и студенты, сообщают организаторы.

Встречу проведет капитан студенческой команды "ИПИцентр", лидер и сценарист команды "Кроссворд" Дмитрий Черкасов.

Событие будет состоять из двух блоков. В теоретическом Дмитрий в формате лайт-спитч расскажет, как сейчас развивается эта область и кто этим занимается, чем отличается КВН, стендап, импровизация. Также он даст советы, как самому начать проявляться в этом направлении.

Во втором этапе для участников проведут игры и мозговой штурм, чтобы каждый смог применить знания на практике.

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

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# Ишим , обучение , юмор

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