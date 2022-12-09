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Орденом Мужества посмертно награжден уроженец Тюменской области

Общество, 15:50 09 декабря 2022

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

Орденом Мужества награжден посмертно уроженец с. Демьянское Уватского района Тюменской области рядовой Владислав Светличный за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга на СВО. По поручению президента России награду вручил маме погибшего Героя Зинаиде Сергеевне глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.

Telegram-канал Вячеслава Елизарова | Фото: Telegram-канал Вячеслава Елизарова

"23 мая во время инженерной разведки маршрута движения дозор, в который входил Владислав, подвергся нападению группы вооруженных сил Украины. Рядовой под плотным огнем противника продолжал выполнение задачи по проделыванию проходов в минных заграждениях, одновременно отражая нападения националистов, лично обнаружил и обезвредил два управляемых фугаса, чем обеспечил дальнейшее продвижение мотострелковых подразделений, не допустив потерь личного состава и техники", - рассказал Вячеслав Елизаров с своем Telegram-канале.

27 июня за мужество и героизм, проявленный при выполнении задач инженерного обеспечения, был 19-летний юноша награжден медалью "За отвагу".

7 июля при выполнении задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации действующей власти на территории Украины, осуществляя разминирование подъездных путей, в результате детонации радиоуправляемой мины иностранного производства Владислав Светличный получил ранение несовместимое с жизнью.

Также, сегодня, в Демьянской школе им. гвардии матроса Андрея Копотилова открыли мемориальную доску памяти рядового Владислава Маратовича Светличного.

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"Я склоняю голову перед отвагой, смелостью и самоотверженностью всех, кто защищает нашу страну, кто посвятил жизнь служению Родине, кто героически погиб, отдавая воинский долг, укрепляя обороноспособность и боевую мощь своей Отчизны. Их имена навеки войдут в историю славных и героических подвигов русского народа, сражавшегося за свободу и независимость нашей страны", - сказа Вячеслав Елизаров.

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# Герои России , спецоперация

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