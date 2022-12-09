Орденом Мужества посмертно награжден уроженец Тюменской области
Орденом Мужества награжден посмертно уроженец с. Демьянское Уватского района Тюменской области рядовой Владислав Светличный за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга на СВО. По поручению президента России награду вручил маме погибшего Героя Зинаиде Сергеевне глава муниципалитета Вячеслав Елизаров.
"23 мая во время инженерной разведки маршрута движения дозор, в который входил Владислав, подвергся нападению группы вооруженных сил Украины. Рядовой под плотным огнем противника продолжал выполнение задачи по проделыванию проходов в минных заграждениях, одновременно отражая нападения националистов, лично обнаружил и обезвредил два управляемых фугаса, чем обеспечил дальнейшее продвижение мотострелковых подразделений, не допустив потерь личного состава и техники", - рассказал Вячеслав Елизаров с своем Telegram-канале.
27 июня за мужество и героизм, проявленный при выполнении задач инженерного обеспечения, был 19-летний юноша награжден медалью "За отвагу".
7 июля при выполнении задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации действующей власти на территории Украины, осуществляя разминирование подъездных путей, в результате детонации радиоуправляемой мины иностранного производства Владислав Светличный получил ранение несовместимое с жизнью.
Также, сегодня, в Демьянской школе им. гвардии матроса Андрея Копотилова открыли мемориальную доску памяти рядового Владислава Маратовича Светличного.
"Я склоняю голову перед отвагой, смелостью и самоотверженностью всех, кто защищает нашу страну, кто посвятил жизнь служению Родине, кто героически погиб, отдавая воинский долг, укрепляя обороноспособность и боевую мощь своей Отчизны. Их имена навеки войдут в историю славных и героических подвигов русского народа, сражавшегося за свободу и независимость нашей страны", - сказа Вячеслав Елизаров.