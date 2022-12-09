Тюменские школьники в День Героев Отечества познакомились с находками поисковиков

| Фото: vk.com/tyumenpoisk | Фото: vk.com/tyumenpoisk

Тюменские школьники посетили тематическую экспозицию в Музее истории поискового движения Тюменской области в День Героев Отечества, 9 декабря. В нее вошли около 20 экспонатов времен Великой Отечественной войны.

"Мы решили создать экспозицию с акцентом на пропавших без вести Героях Великой Отечественной войны. Сегодня к нам на экскурсию пришли дети из трех школ города, которые познакомились с находками наших поисковиков", – рассказал в интервью "МегаТюмень" руководитель музея Сергей Чекерис.

В музее действует выставка, в которой насчитывает около 300 экспонатов: личные вещи солдат, по которым была установлена судьба бойцов, предметы полевого быта, медицины, элементы обмундирования и вооружения Красной Армии, а также фрагменты самолета ЛаГГ-3.