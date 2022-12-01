  • 10 декабря 202210.12.2022суббота
  • USD62,3813
    EUR65,8407
  • В Тюмени -9..-11 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Вынужденные переселенцы Херсона в Тюменской области получат 100 тысяч рублей на покупку необходимых вещей и сертификаты на жилье

Общество, 11:26 10 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вынужденные переселенцы Херсона получат поддержку в 100 тысяч рублей на покупку необходимых вещей и сертификаты на жилье в Тюменской области. В органы соцзащиты региона обратились 82 человека, прибывших из нового субъект РФ, из них 13 - проживают в пунктах временного размещения, сообщает информационный центр регионального правительства.

Документ о мерах поддержки подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Постановление размещено на портале правовой информации.

Гражданам, вынужденно покинувшим место проживания в Херсоне и части Херсонской области, предоставят единовременную выплату на покупку имущества в 100 тыс. рублей на человека и социальные выплаты для приобретения жилья на основании государственного жилищного сертификата. Стоимость и площадь рассчитываются, исходя из действующих нормативов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вынужденные переселенцы , Донбасс , поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:37 10.12.2022В музеях Ялуторовска проходит фестиваль "Декабристские вечера"
14:02 10.12.2022Карту Тюменской области вышили 20 ишимских мастериц
13:52 10.12.2022Улицу в честь Героя России Тимура Мухутдинова назвали в Тюмени
12:42 10.12.2022В двух селах Тюменской области строят центры культуры и досуга