Вынужденные переселенцы Херсона в Тюменской области получат 100 тысяч рублей на покупку необходимых вещей и сертификаты на жилье

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вынужденные переселенцы Херсона получат поддержку в 100 тысяч рублей на покупку необходимых вещей и сертификаты на жилье в Тюменской области. В органы соцзащиты региона обратились 82 человека, прибывших из нового субъект РФ, из них 13 - проживают в пунктах временного размещения, сообщает информационный центр регионального правительства.

Документ о мерах поддержки подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Постановление размещено на портале правовой информации.

Гражданам, вынужденно покинувшим место проживания в Херсоне и части Херсонской области, предоставят единовременную выплату на покупку имущества в 100 тыс. рублей на человека и социальные выплаты для приобретения жилья на основании государственного жилищного сертификата. Стоимость и площадь рассчитываются, исходя из действующих нормативов.