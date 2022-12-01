Две тысячи болельщиков приехали на PARI Кубка России по биатлону в Тюмени

2 тысячи болельщиков приехали на PARI Кубка России по биатлону в Тюмени. В соревнованиях участвуют около 150 сильнейших биатлонистов из 24 регионов, об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в Telegram-канале 10 декабря.

"Каждые соревнования по биатлону в "Жемчужине Сибири" - настоящий праздник. Поболеть за наших в субботу на стадион приехали две тысячи болельщиков. Многие добирались из других городов: Катайск, Нефтеюганск, Ишим, Нижний Тагил, Екатеринбург, Томск", - рассказал глава региона.

Напомним, ранее стал известен победитель гонки преследования сред мужчин III этап Кубка России по биатлону. Им стал московский биатлонист Карим Халили. Выступающий за Тюменскую область Александр Поварницын занял второе место, бронзу взял Даниил Серохвостов, Новосибирская область, Алтайский край.

На пьедестале почета спортсменов поздравили президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и губернатор Тюменской области Александр Моор.