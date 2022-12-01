Улицу в честь Героя России Тимура Мухутдинова назвали в Тюмени

Улица, названная в честь Героя России - сотрудника СОБРа Тимура Мухутдинова появилась в Тюмени. С инициативой об этом выступили коллеги майора милиции, который погиб 12 лет назад, исполняя свой служебный долг на Северном Кавказе, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

Значимое событие произошло в День Героев Отечества, что особенно важно для его коллег и земляков.

"Офицер спецназа Мухутдинов является ярким примером мужества и героизма. Он выполнил служебный долг ценой собственной жизни. Тимур встал на защиту своих боевых товарищей и мирных граждан, ни на секунду не задумываясь, и предотвратил намерения террориста-смертника. Наша святая обязанность хранить память. Его помнят в родном селе Ембаево, помнят в семьях тех, чьи жизни были сохранены. Он навсегда зачислен в списке личного состава тюменского СОБР", - отметил заместитель начальника теруправления полковник Михаил Катаргин.

Инициатива Росгвардии была поддержана также пользователями портала "Я решаю!" большинством голосов. Начальник управления Росгвардии, полковник полиции Евгений Федоткин выразил благодарность главе Тюмени Руслану Кухаруку, председателю и членам городской комиссии по топонимике, всем проголосовавшим за сохранение памяти офицера СОБРа.

Отметим, что улица имени Героя России Тимура Мухутдинова располагается в новом планировочном районе "Плехановский", перпендикулярно Московскому тракту. В ближайшем будущем здесь построят современный и комфортный район.