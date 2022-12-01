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Александр Моор: не зря иностранные спортсмены опасаются наших и белорусских биатлонистов

Губернатор, 17:01 10 декабря 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Не зря иностранные спортсмены опасаются наших и белорусских биатлонистов, прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор гонку преследования Кубка России по биатлону в Тюмени.

"Получил настоящее удовольствие от просмотра биатлонных гонок. Не зря иностранные спортсмены опасаются наших и белорусских биатлонистов. Ребята в отличной форме. Доказывают это на трассе", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, 10 декабря в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" прошла гонка преследования III этап Кубка России по биатлону. Победителем среди мужчин стал московский биатлонист Карим Халили. Выступающий за Тюменскую область Александр Поварницын занял второе место, бронзу взял Даниил Серохвостов, Новосибирская область, Алтайский край. Среди женщин – золото у Динары Алимбековой из Белоруссии. Серебро и бронза у югорских спортсменок Екатерины Носковой и Елизаветы Каплиной соответственно.

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# Александр Моор , биатлон , Жемчужина Сибири

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