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В Тюменской области определят лучших Деда Мороза и Снегурочку среди аниматоров 55+

Общество, 13:39 11 декабря 2022

скриншот видео Ялуторовского острога | Фото: скриншот видео Ялуторовского острога

Творческий конкурс "Серебряный волонтер – Дед Мороз (Снегурочка) года" стартовал в Тюменской области. Его участниками могут стать аниматоры 55+, которые создают атмосферу волшебства, радости и счастья в новогодние праздники, сообщает региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Чтобы присоединиться к инициативе необходимо до 20 декабря пройти регистрацию. После этого участнику направят именное электронное удостоверение Деда Мороза и Снегурочки, которое рекомендуем иметь при себе при поздравлении жителей региона.

Затем до 27 декабря в образах Деда Мороза или Снегурочки нужно поздравить как можно больше жителей региона, запечатлев лучшие моменты на фото или видео. Прислать снимки и ролики необходимо на электронную почту marketing-togc@mail.ru.

Экспертное жюри определит победителей в трех номинациях: "Самое креативное поздравление от Дедушки Мороза (Снегурочки)", "Самый щедрый Дед Мороз (Снегурочка)", "Самый оригинальный костюм Деда Мороза (Снегурочки)".

Итоги конкурса подведут 30 декабря. Победителей ждут дипломы и памятные призы.

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# Дед Мороз , конкурс , серебряные волонтеры , Снегурочка

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