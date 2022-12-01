88 спецмашин и 130 дорожных рабочих убирают снег в Центральном округе Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

88 спецмашин и 130 дорожных рабочих убирают снег в Центральном округе Тюмени 12 декабря. За минувшие сутки было вывезено 2 тыс. 300 тыс. куб. м снега, сообщает администрация города.

Рабочие прометали проезжую часть улиц Сургутской, Циолковского, пешеходную Дзержинского. Снег вывозили с Елецкой, Дружбы, Елизарова. Уборка велась также на улицах Мориса Тореза, Республики, на площади Солнца и на парковке около нее. Планомерно снегоуборочная техника дойдет до каждого, даже отдаленного района Центрального округа.

Магистрали обслуживают подрядные организации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Служба заказчика по благоустройству округа контролирует, чтобы подрядчики своевременно и качественно чистили площади, скверы, парковки, дороги и межквартальные проезды в этом районе. Усилена работа во всех имущественных комплексах округа. Инженеры квартальной инспекции обходят территории, обслуживаемые управляющими организациями, и фиксируют снегоуборочные работы. Если их не проводят, то будут применены меры административного воздействия.

Напомним, в Тюмени за двое суток выпало 40 % снега от декабрьской нормы.