Baker Hughes продолжит работу в Тюменской области под брендом "Технологии ОФС"

| Фото: bakerhughes.com | Фото: bakerhughes.com

Нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России перешел под управление российкого менеджмента и продолжит работу в Тюменской области под новым брендом "Технологии ОФС".

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с президентом новой структуры Давидом Гаджимирзаевым, сообщает информационный центр регионального правительства.

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"Компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора. Предприятие обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам", – сказал Давид Гаджимирзаев.

В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр.

"Наша задача – сохранить производство, обеспечить занятость людей", – сказал губернатор.