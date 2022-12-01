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Baker Hughes продолжит работу в Тюменской области под брендом "Технологии ОФС"

Губернатор, 13:23 12 декабря 2022

bakerhughes.com | Фото: bakerhughes.com

Нефтесервисный бизнес международной компании Baker Hughes в России перешел под управление российкого менеджмента и продолжит работу в Тюменской области под новым брендом "Технологии ОФС".

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с президентом новой структуры Давидом Гаджимирзаевым, сообщает информационный центр регионального правительства.

admtyumen.ru

"Компания продолжит обеспечивать бесперебойную работу крупнейших нефтегазовых компаний российского энергетического сектора. Предприятие обладает всем необходимым накопленным многолетним опытом, компетенциями, доступом к необходимым ресурсам", – сказал Давид Гаджимирзаев.

В Тюмени находится крупнейший региональный офис компании, производится нефтепогружной кабель для установок электроприводных центробежных насосов, работает учебный центр.

"Наша задача – сохранить производство, обеспечить занятость людей", – сказал губернатор.

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# Baker Hughes , Технологии ОФС

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