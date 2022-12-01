Более 120 дорожников расчищают улицы Восточного округа Тюмени от снега
122 дорожника убирают от снега улицы Восточного административного округа Тюмени 12 декабря. Еще 76 рабочих управляют спецтехникой, сообщает администрация города.
12 декабря в Восточном округе освободили от снега сквер Серебряные ключи, улицы Варшавскую, Менделеева, Пермякова (в районе дома № 69), Олимпийскую. На этой же улице у дома № 25 привели в порядок каток, тюменцы уже могут вставать на коньки.
Как соообщили в администрации Тюмени, после подобных снегопадов рабочие организаций, убирающие снег в округе в рамках муниципального контракта, первым делом чистят подходы к образовательным учреждениям, больницам, переходы и остановочные комплексы.
"Тюменцы продолжают проводить патрульное прометание дорог и вывозить снег. За выходные, включая прошедшие сутки, из Восточного вывезли около трех тысяч кубометров снега. За один раз все не убрать, но с каждым днем город должен становиться чище. Для этого специалисты Службы заказчика по благоустройству поторапливают с уборкой во дворах управляющие организации", — сообщили в администрации Тюмени.
Водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.