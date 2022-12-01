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Более 120 дорожников расчищают улицы Восточного округа Тюмени от снега

Общество, 16:05 12 декабря 2022

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

122 дорожника убирают от снега улицы Восточного административного округа Тюмени 12 декабря. Еще 76 рабочих управляют спецтехникой, сообщает администрация города.

12 декабря в Восточном округе освободили от снега сквер Серебряные ключи, улицы Варшавскую, Менделеева, Пермякова (в районе дома № 69), Олимпийскую. На этой же улице у дома № 25 привели в порядок каток, тюменцы уже могут вставать на коньки.

Как соообщили в администрации Тюмени, после подобных снегопадов рабочие организаций, убирающие снег в округе в рамках муниципального контракта, первым делом чистят подходы к образовательным учреждениям, больницам, переходы и остановочные комплексы.

"Тюменцы продолжают проводить патрульное прометание дорог и вывозить снег. За выходные, включая прошедшие сутки, из Восточного вывезли около трех тысяч кубометров снега. За один раз все не убрать, но с каждым днем город должен становиться чище. Для этого специалисты Службы заказчика по благоустройству поторапливают с уборкой во дворах управляющие организации", — сообщили в администрации Тюмени.

Водителей просят не оставлять машины на обочинах дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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# Восточный административный округ , уборка снега

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