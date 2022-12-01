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Тюменка перевела мошенникам 6,3 млн рублей

Происшествия, 18:45 12 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 5 по 11 декабря. Они похитили у граждан в совокупности более 23,6 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.

Самая большой суммы - 6,3 млн рублей - лишилась жительница областного центра. Ей позвонили на мобильный телефон, представились сотрудником службы безопасности банка ПАО "ВТБ" и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета вынудили потерпевшую перевести наличными через банкомат 6,3 млн рублей на неизвестные счета.

О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, женщина не подозревала.


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# мошенничество

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