Тюменка перевела мошенникам 6,3 млн рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

66 жителей Тюменской области пострадали от телефонных и интернет-мошенников за минувшую неделю с 5 по 11 декабря. Они похитили у граждан в совокупности более 23,6 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.



Самая большой суммы - 6,3 млн рублей - лишилась жительница областного центра. Ей позвонили на мобильный телефон, представились сотрудником службы безопасности банка ПАО "ВТБ" и под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета вынудили потерпевшую перевести наличными через банкомат 6,3 млн рублей на неизвестные счета.

О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, женщина не подозревала.





