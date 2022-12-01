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Тюменских старшеклассников приглашают на олимпиаду по праву

Общество, 08:41 14 декабря 2022

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменских старшеклассников и учащихся учреждений среднего профессионального образования приглашают поучаствовать в олимпиаде "Лучшие по праву-2023". Победители получат дополнительные баллы к ЕГЭ, которые смогут использовать при поступлении в Тюменский госуниверситет, сообщает пресс-служба вуза.

Олимпиада по основам права включает в себя два этапа. Первый отборочный продлится до 31 января 2023 года и пройдет в онлайн-формате. Участники, набравшие наибольше количество баллов, продолжат борьбу во втором заключительном этапе. Финальное испытание состоится в феврале-марте. Победителей объявят в апреле.

При выполнении заданий всех этапов олимпиады участники смогут пользоваться системой КонсультантПлюс. Олимпиада "Лучшие по праву-2023" проходит в рамках Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев".

Регламент олимпиады, экспресс-урок для подготовки доступны на сайте polnoepravo.ru.

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# олимпиада , право

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