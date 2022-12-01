16 тюменцев с особенностями здоровья познакомились с парашютным спортом в Ялуторовске

| Фото: из сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте

16 тюменцев с ограниченными возможностями здоровья знакомились с парашютным спортом в Тюменском авиационно-техническом спортивном клубе ДОСААФ в Ялуторовске 11 декабря.

По словам инструктора ДОСААФ Владимира Аталыкова, прыжки с парашютом пользуются большим спросом среди людей с инвалидностью. Участникам представили интерактивный тренажер-имитатор — это подвесная система со стропами, на которой обучаются навыкам управления различными парашютами. 10 человек смогли полетать на самолете АН-2. После участники встречи посмотрели, как спортсмены отрабатывают точное приземление.

| Фото: из сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Жизнь без границ" во ВКонтакте

"Суть данного мероприятия — знакомство с парашютом спортом. Для самих прыжков необходимы документы и медицинский допуск, они есть не у всех. Прыжки будут в дальнейшем. Мероприятие смогли провести благодаря Федерации парашютного спорта Тюменской области", — рассказал специалист по работе с инвалидами в Ленинской окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Роман Феденко.

Тюменцы с ОВЗ не первый раз пробуют себя в различных видах спорта. 16 ноября они полетали в аэродинамической трубе.

Инна Пахомова