Тюменца с пакетом марихуаны задержала полиция

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в хранении наркотиков задержали в Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает УМВД по Тюменской области.

Полицейские изъяли у ранее судимого тюменца 1990 года рождения пакет с марихуаной общей массой около 59 граммов. Задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 "Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Тюменцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.