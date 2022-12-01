Жителям Донбасса в Тюмени рассказали о мерах соцподдержки

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Более 70 жителей ДНР, ЛНР Запорожской, Херсонской областей и Украины приняли участие в едином дне консультаций в региональном центре "Семья" в Тюмени. Мероприятие было призвано облегчить прибывшим процесс получения необходимой информации о возможностях обустройства в Тюменской области, сообщает региональный департамент соцразвития.

Самыми востребованными оказались услуги специалистов департамента труда и занятости населения, департамента здравоохранения, Пенсионного фонда РФ, центра мер социальной поддержки и других ведомств. Желающие также могли обратиться за психологической помощью.

По данным на 9 декабря в Тюменской области находятся 1,2 тысячи жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей и Украины, самостоятельно прибывших в Тюменскую область и обратившихся за помощью в органы социальной защиты. Большая часть из них — пожилые люди, инвалиды, женщины, а также более 280 детей.