Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлены до 21 декабря
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты России работают штатно.