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Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлены до 21 декабря

Общество, 16:53 13 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 21 декабря, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ограничения касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают штатно.

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