В Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова
Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели Тюменский мусоросортировочный завод.
Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
На заводе принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час.
Тюменский регион - один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах.
Позже в правительстве региона состоится обсуждение положения дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и перспектив развития отрасли.