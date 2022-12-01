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В Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова

Губернатор, 13:34 13 декабря 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели Тюменский мусоросортировочный завод.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

На заводе принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час.

Тюменский регион - один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах.

Позже в правительстве региона состоится обсуждение положения дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и перспектив развития отрасли.

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# Александр Моор , Росприроднадзор , Светлана Радионова , ТКО

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