В Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Сегодня в Тюмени работает глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели Тюменский мусоросортировочный завод.

Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

На заводе принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 тонн отходов в час.

Тюменский регион - один из лидеров в стране по сортировке ТКО. Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах.

Позже в правительстве региона состоится обсуждение положения дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и перспектив развития отрасли.