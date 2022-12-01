Жителей Тюменской области приглашают принять участие в национальной премии "Жить вместе"

| Фото: предоставлено организаторами национальной премии "Жить вместе" | Фото: предоставлено организаторами национальной премии "Жить вместе"

Жители Тюменской области могут принять участие в национальной премии "Жить вместе". Призовой фонд премии в 2023 году составит 1 млн 125 тыс. рублей, сообщают организаторы.

Заявки предлагают отправить людям, которые объединяются в сообщества и решают социальные проблемы, развивают культурные традиции, сохраняют наследие, занимаются просвещением, помогают нуждающимся. Принять участие могут как общественные, так и церковные проекты. Инициатива должна быть начата не позднее 31 декабря 2020 года.

Лауреатов наградят в пяти номинациях: "Память" (генеалогические проекты, о сохранении памяти о жертвах советских репрессий), "Культура" (тетаральные, музыкальные и выставочные проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия), "Милосердие" (социальные проекты, направленные на оказание комплексной помощи людям, сообщества, которые объединяются для оказания гуманитарной помощи), "Церковь" (проекты, занимающиеся духовным и церковным просвещением, развитием общения на приходах и в общинах), "Русская традиция" (проекты, которые занимаются сохранением и возрождением традиционной русской культуры в разных ее видах).

Лауреатов премии определит экспертное жюри, в которое вошли известные и авторитетные деятели культуры и искусства, журналисты, просветители, благотворители и священнослужители. Эксперты оценят эффективность предлагаемых проектов, рассмотрят, как с их помощью решаются социальные и общественные проблемы в регионах, а также проанализируют возможность тиражирования и масштабирования проектов в других регионах России.

Завки принимаются до 25 мая 2023 года.