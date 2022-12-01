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В Тюмени стартует чемпионат и первенство города по бочча среди параспортсменов

Спорт, 09:29 14 декабря 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по бочча среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Домостроитель" с 14 по 16 декабря. Участники выступят в трех возрастных группах: до 13 лет, от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В личном зачете первенства посоревнуются воспитанники отделения адаптивного спорта СШ № 3, а также параспортсмены, представляющие "Всероссийское общество инвалидов" по административным округам города. За награды городского чемпионата поборются и опытные параспортсмены, в их числе кандидат в мастера спорта по бочча, член сборной команды России Анастасия Бронникова.

Участники состязаний не только поспорят за призовые места, но и смогут выполнить спортивные разряды, побороться за место в сборной команде Тюменской области.

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# люди с ограниченными возможностями здоровья , соревнования инвалидов

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