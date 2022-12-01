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Самый большой в Тюмени каток откроют на набережной 17 декабря

Общество, 10:37 14 декабря 2022

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Открытие самого большого в Тюмени катка состоится на набережной реки Тура 17 декабря в 18 часов. Мероприятие пройдет на площади возле мультицентра "Контора пароходства" (ул.25 Октября, 23а, стр.1), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

"На ледовой арене развернется настоящая новогодняя сказка с музыкой, сказочными персонажами, главными символами Нового года - Дедом Морозом и Снегурочкой. Кульминацией яркого представления станет дискотека на льду", - сообщили организаторы.

Для комфорта посетителей возле катка установят вместительный обогреваемый сферический шатер. В нем оборудован пункт проката коньков, а в специальных шкафчиках-ячейках можно оставить личные вещи.

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# каток , Контора пароходства , набережная Туры

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