156 предпринимателей Тюменской области стали участниками Единого дня консультаций

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

156 предпринимателей Тюменской области стали участниками Единого дня консультаций в технопарке 13 декабря, сообщает информационный центр правительства региона.

На вопросы представителей бизнеса ответили специалисты 43 организаций региона. Наибольший интерес вызвали темы налогов и ЖКХ.

Единый день консультаций открыло пленарное заседание на тему "Цифровое взаимодействие бизнеса и власти", модератором которого выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков.

В мероприятии также приняли участие прокурор Тюменской области Владислав Московских, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов.