В Тюменской области 900 классов переведены на "дистант" из-за ОРВИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

900 классов в школах Тюменской области переведены на дистанционное обучение из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ. Это примерно 9 % от общего числа классов.

Такие данные на 13 декабря корреспонденту "Тюменской линии" предоставили в региональном департаменте образования и науки.

Для сравнения, на 8 декабря в регионе было закрыто на карантин и переведено на "дистант" 220 классов в 45 школах.

По причине высокой заболеваемости закрывают и группы в детских садах. На сегодня в области 15 групп дошколят находятся дома, это примерно 0,3 % от общего число групп.

Решение о приостановлении образовательного процесса в отдельных классах (группах) и образовательных организациях основано на рекомендациях Роспотребнадзора. При отсутствии 20 % и более детей по причине болезни классы, группы закрываются.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Тюменской области с 5 по 11 декабря показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 39%, что выше недельного эпидпорога на 40%.

Болеют люди разного возраста. "В структуре циркулирующих вирусов гриппа превалирует грипп А (H1N1)-2009 "свиной грипп", а также грипп В и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания", - говорят эксперты.

Специалисты по-прежнему рекомендуют заниматься профилактикой, чаще мыть руки, носить защитные маски в общественных местах, избегать контактов с заболевшими.

Анжела Лебедева