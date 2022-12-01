Более 250 тысяч жителей Тюменской области вовлечены в добровольчество

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 250 тыс. жителей Тюменской области вовлечены в добровольчество, около 7 тыс. – "серебряные" волонтеры. Каждую секунду в нашей стране руками добровольцев совершаются добрые дела, сказал на торжественной церемонии, посвященной Дню волонтера, губернатор Тюменской области Александр Моор.

"2022 выдался непростым годом. Он был насыщен разными событиями, но, что бы ни происходило, всегда на помощь приходили волонтеры. С момента объявления специальной военной операции именно вы первыми откликнулись и вместе с благотворителями организовали сбор груза для граждан, вынужденно покинувших территории Луганской и Донецкой народных республик. События последних лет помогли нам сплотиться. В добрые дела стали вовлекаться все большее число граждан", – сказал Александр Моор.

К команде добровольцев присоединились участники Российского движения детей и молодежи.