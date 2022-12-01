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Перспективы системы обращения с отходами в Тюменской области обсудила глава Росприроднадзора с губернатором

Общество, 09:07 14 декабря 2022

из Telegram-канала Светланы Родионовой | Фото: из Telegram-канала Светланы Родионовой

О перспективах системы обращения с отходами в Тюменской области говорила на встрече с главой региона Александром Моором руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Здесь проводится реформа терсхемы, цель которой — сократить накопление отходов. Однако, как мы видим, достичь необходимых показателей пока не удается", – написала Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

Региональный оператор "Тюменское экологическое объединение" эксплуатирует три объекта ТКО в области, но, по словам Светланы Радионовой, проверка выявила, что предприятие работало не в полную силу. Примерно четверть мощностей по обработке отходов в 2021 году были недозагружены.

"Согласно пояснениям замгубернатора, причина в том, что объект в Ишимском районе начал прием отходов только с июня 2021 года — после получения лицензии", – написала глава Росприроднадзора.

В регионе до конца 2023 года должна пройти ликвидация свалки ТБО на 9 км Велижанского тракта. Проект работ на согласование в Росприроднадзор пока не поступал.

Светлана Радионова резюмировала, что проблемы существуют, решать их надо усилиями местных и федеральных органов и тогда удастся приблизиться к ожидаемым результатам.

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# Росприроднадзор , экология

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