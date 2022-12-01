Тюменцы могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус

| Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД | Фото: Центр профилактики и борьбы со СПИД

Мобильная лаборатория, где тюменцы смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, будет работать в Тюмени 21, 23, 26 и 28 декабря, сообщает центр профилактики и борьбы со СПИД.

21 декабря горожан ждут на парковке у ТРЦ "Сити-Молл". 23 декабря мобильная лаборатория откроется на территории ТЦ "Ватутинский", 26 декабря - у магазина "Магнит у дома" (ул. Олимпийская, 10/1), 28 декабря – возле ТРЦ "Гудвин". Время работы – с 13 до 16 часов.

Сдать анализ может любой желающий, никаких документов для этого не потребуется. Обследование бесплатно и анонимно, результат будет готов уже через пять минут. Также специалисты Центра профилактики и борьбы со СПИД ответят на интересующие вопросы горожан, связанные с этим заболеванием, расскажут о его профилактике.