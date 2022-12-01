ФАПы села Ярково получили новое осветительное оборудование

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новые передвижные смотровые светильники приобрели для областной больницы № 24 в с. Ярково, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

42 прибора, полученные в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения", распределены по кабинетам раннего выявления заболеваний и фельдшерско-акушерским пунктам.

В приборах используются светодиоды. Таким образом, блок излучает свет, имеющий естественную цветность и цветопередачу, близкую к дневному.

"Мы не останавливаемся на одном скрининге в рамках осмотра пациента, осмотр проводится буквально "от макушки до пяточек". И, конечно, хорошее освещение нам крайне необходимо для того, чтобы ничего не пропустить", - рассказала акушерка областной больницы № 24 Татьяна Плеханова.