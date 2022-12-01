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Житель Ялуторовска за кражу 52 коров, быков и телят получил 4,6 года колонии

Происшествия, 11:54 14 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

34-летнего жителя Ялуторовска признали виновным в краже 52 голов крупного рогатого скота. Ущерб составил 1 млн 800 тыс. рублей.

По информации прокуратуры Тюменской области, обвиняемый в апреле-мае 2022 года загонял в загон коров, быков, телят, находившихся на вольном выпасе, а затем продавал.

В ходе расследования уголовного дела 18 коров возвращены законным владельцам.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших причиненный ущерб в сумме 1 млн 310 тыс. руб.

Приговор в законную силу не вступил.

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# кража , КРС , прокуратура Тюменской области

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