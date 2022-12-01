Практику трудоустройства молодежи в тюменском вузе признали одной из лучшей в России

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Призером первого Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи стал Тюменский индустриальный университет. Из 926 проектов лучшими признали 111, они будут тиражироваться по всей России.

"В ТИУ реализуется множество инициатив, направленных на построение карьерных траекторий студентов. В этом ключе одной из успешных практик является партнерское объединение вуза с компаниями "Газпром" и "Газпром нефть". Совместно реализуется магистерская программа, профориентационные и образовательные проекты с участием экспертов и использованием интерактивных методов обучения", — комментирует проректор по молодежной политике ТИУ Антон Штин.

На базе ТИУ совместно с ПАО "Газпром нефть" и Федеральным центром компетенций реализуется пилотный проект "Фабрика процессов" по бережливому производству на объектах добычи нефти и газа. Для этого в лаборатории университета создана учебно-производственная площадка, где участники погружаются в реальные производственные процессы, развивают навыки бережливого производства и находят решения по улучшению эффективности работы компании, сообщает пресс-служба ТИУ.