В тюменском Кубке "Озеро чемпионов" посоревнуются гонщики из трех областей УФО

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кубок "Озеро чемпионов" по зимнему дрифту пройдет на ледовом автодроме Ext_Drive72 на оз. Чемпионов 18 декабря. За победу в этапе будут бороться гонщики из Тюменской, Свердловской и Курганской областей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор состязаний Сергей Курбачев.

"Изначально это должен быть первый этап соревнований "Ресурс Авто". Но мы с Михаилом Помыткиным, который открыл в декабре ледовый автодром в новой локации, решили, что нужно сделать его нулевым и именно назвать Кубок "Озеро чемпионов" для привлечения новых пилотов. Результаты дрифта в зачет не пойдут", - рассказал он.

Попробовать свои силы в Кубке может любой водитель. Ограничений по возрасту нет, но, если регистрируется несовершеннолетний, то необходимо письменное согласие родителей и их сопровождение на гонке. Важно соблюдать технические требования. Фары авто должны быть выполнены из стекла и дополнительно оклеены прозрачной пленкой или скотчем, не позволяющей разлететься осколкам. На заднюю ось допускаются шины с шипами, на переднюю - любая резина. Для пилота обязателен шлем. Полный список опубликован в группе состязаний во ВКонтакте.

"Нам хочется провести достаточно бюджетные соревнования, поэтому технические требования не заоблачные. Идея в том, чтобы завлечь новичков из Тюмени и соседних городов и научить их думать по-спортивному, развить здоровый дух соперничества. Чтобы обычные дрифтеры переросли в настоящих пилотов", - добавил Сергей.

Сейчас на Кубок зарегистрировалось более 30 человек. По словам организатора, ожидается около 60-70 участников. Заявки принимают до 17 декабря по ссылке.

Отметим, первый этап Кубка "Ресурс Авто" состоится уже в следующем году 8 января, второй этап запланирован на 29 января, 3-12 февраля, а финал намечен на 26 февраля. Анонсы будут публиковаться в группе "ТазАльянс72".

Виктория Макарова