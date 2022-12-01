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19 хоккейных кортов и три ледовых площадки откроют в Тюменском районе

Спорт, 15:36 14 декабря 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 хоккейных кортов уже залиты в сельских поселениях Тюменского района. В пос. Новотарманский откроют место для катания на коньках до конца декабря.

По информации управления по спорту и молодежной политике Тюменского района, на территории санатория "Ласточка" каток находится в стадии заливки. Также будут работать три ледовых площадки: две - в с. Княжево и одна - в Чикче. Площадку в "Жемчужине Сибири" зальют ближе к новогодним праздникам.

14 пунктов проката коньков будут работать зимой на территории муниципалитета. Пункты проката коньков укомплектованы 570 парами. Стоимость - от 50 до 150 рублей.

На крытом ледовом катке в п. Винзили можно покататься на своих коньках за 300 рублей в час либо взять их напрокат за 100 рублей.

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# каток , ледовая площадка

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