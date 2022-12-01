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Итоги программы развития города "Тобольск настоящий" за 2022 год подведут онлайн

Общество, 17:27 14 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-конференция "Тобольск настоящий": история с продолжением..." пройдет в Тобольске 20 декабря. Трансляция состоится в сообществе "Тобольск настоящий" во ВКонтакте, сообщают организаторы.

Представители правительства Тюменской области, городской администрации и компании СИБУР расскажут об итогах реализации программы развития городской среды в 2022 году. Желающие могут оставить свои вопросы до 20 декабря.

Напомним, что программу "Тобольск настоящий" презентовали летом этого года. Она станет продолжением комплексной программы обновления социнфраструктуры "Тобольске-2020" и будет реализована в ближайшие 8 лет в рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения между региональным правительством, городской администрацией и компанией СИБУР.

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# онлайн-конференция , Тобольск

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