Отраслевые награды вручили профессионалам "Запсибгазпрома" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ведомственные и региональные награды вручены профессионалам "Запсибгазпрома" в Тюмени. Чествование сотрудников предприятия, которое 50 лет строит социальные объекты, газопроводы в северных регионах страны, а также военные и научные базы в Арктике и Антарктиде, прошло в ДК "Нефтяник" 14 декабря.

Предприятие имеет особое значение для развития региона и России: компания начинала свою деятельность в легендарные годы освоения тюменского севера и сейчас во многом остается первопроходцем, подчеркнул в своем обращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Запсибгазпром" делает уникальнейшие в мире проекты, использует технологии, многие из которых были разработаны с нуля специально под каждые задачи и условия. Сотрудники компании сегодня совершают подвиг, создавая в Антарктиде зимовочный комплекс исследовательской станции "Восток". Удивили и покорили весь мир построенные вами за полярным кругом военные базы. Вашими знаниями и трудом создан самый северный в мире форпост Российской армии. Реализация таких проектов еще раз доказывает, что для коллектива предприятия и в целом российских строителей нет ничего невозможного", - сказал глава региона.

Александр Моор вручил сотрудникам компании медали Министерства обороны России, отраслевые и региональные награды. Также работники получили награды Тюменской областной думы, администрации и городской думы Тюмени, регионального Союза строителей.

На сегодняшний день "Запсибгазпром" работает в 24 географических точках. Самый западный объект находится в Мурманской области, восточный – на Камчатке, северный – на острове Земля Александры, южный – на южном геомагнитном полюсе.

"Мы выполняем те задачи, которые ставит перед нами Родина. Строим дороги, аэродромы, дома, школы, госпитали, объекты специального назначения Минобороны. В шутку нас предлагают переименовать в главное строительное управление по решению не решаемых задач. Мы недавно начали работать на космодроме "Восточный". Но где бы ни трудились, везде с сотрудниками флаги Тюменской области и компании", - рассказал генеральный директор "Запсибгазпрома" Юрий Водопьянов.

Напомним, в декабре компания "Запсибгазпром" отмечает 50-летие с начала деятельности. За прошедшие годы коллектив предприятия реализовал множество проектов государственного значения: построено более 16 тыс. км газопроводов в нескольких десятках регионов страны, более 1 млн кв. м жилья в северных регионах. В портфеле заказов также военные и научные объекты в арктической зоне.

Оксана Корнеенкова