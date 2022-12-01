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Иртыш включен в масштабный проект по оздоровлению рек России

Общество, 21:08 14 декабря 2022

скриншот видео из Telegram-канала Виктории Абрамченко | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Виктории Абрамченко

Река Иртыш, протекающая в Тюменской области, включена в единый федеральный проект по экологическому оздоровлению крупных водных артерий России, сообщает информационный центр правительства региона.

Правительство с 2025 года запустит новый масштабный проект по оздоровлению рек и озер.

"Мероприятия формируем по принципу бассейновых округов, с учетом региональных особенностей. Отдельное внимание обращаем на трансграничные реки. Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек”, – сказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

В новый проект войдут весь бассейн Волги, Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур, объекты Балтийского бассейна.

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# Иртыш , проекты , реки

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