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В Тюмени школу №56 в Ново-Патрушево откроют в январе 2023 года

Общество, 09:46 15 декабря 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школа в Ново-Патрушево находится на стадии завершения. Это будет отдельное юридическое лицо – школа №56. Откроется образовательное учреждение с начала третьей четверти - в январе 2023 года.

Об этом директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец рассказала в эфире "ЦУР Тюменской области" во ВКонтакте.

По ее словам, в этом году в Тюменской области открыто четыре школы и два детсада. Еще два детсада примут воспитанников в Ново-Патрушево и Тюменской слободе.

"В тройку значимых событий для региона можно включить то, что с 1 сентября вся система образования не только Тюменской области, но и всей страны перешла на единый стандарт образования. Второе - проведение Всероссийского конкурса "Учитель года". И третье – открытие центра "Новое поколение", - сказала директор регионального департамента образования и науки.

В 2022 году порадовали достижениями выпускники – 100-балльники и высокобалльники. Есть ученики – победители Всероссийской олимпиады школьников, конкурса "Большая перемена", "Абилимпикса".

Педагоги региона отличились в конкурсе педагогов-психологов России. Несколько школ стали победителями и призерами всероссийского конкурса "Флагманы образования". Тюменская область входит в Топ-15 по научно-технологическому развитию в системе образования.

В декабре делегация Тюменской области примет участие в съезде Российского движения детей и молодежи. Как заметила Дина Горковец, это совершенно новое движение, и регион активно в него включился.

Анжела Лебедева

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# национальный проект Образование , строительство школ , школа

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