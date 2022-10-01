В Тюмени назвали имена пяти призеров конкурса "Учитель года России – 2022"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Имена пяти призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", которые продолжат борьбу за главный приз – "Большого хрустального пеликана" назвали в Тюмени. Торжественная церемония прошла во Дворце культуры "Нефтяник" 1 октября.

Призерами конкурса стали учитель английского языка Зильфира Батырова из Ямало-Ненецкого автономного округа, учитель английского языка Вероника Мушкарина из Челябинской области, учитель истории Дмитрий Лутовинов из Московской области, учитель истории и обществознания Юлия Бахмутская из Донецкой народной республики, учитель русского языка и литературы Ахмед Ламаркаев из Чеченской республики.

Заместитель министра просвещения РФ Анастасия Зырянова, обращаясь к участникам торжественной церемонии, отметила, что конкурс "Учитель года России" остается одним из самых авторитетных и узнаваемых.

"Год от года меняются испытания, организация и проведение конкурса, но я уверена, что каждый из вас получил свой личный профессиональный и жизненный опыт, встретил единомышленников и друзей. Всех вас объединяет одна фраза: "Я участник заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года – 2022". Каждый приехал на конкурс с желанием победить, это естественно и правильно. Но конкурс есть конкурс и через четыре дня мы узнаем имя абсолютного победителя", - сказала она.

Отметим, уже 2 октября призеры конкурса отправятся в Москву и 3 октября примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании "Педагогический совет" они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в видеобращении к участникам и организаторам профессионального состязания отметил, что за несколько дней они прожили активное, насыщенное встречами и открытиями время.

"Это были не просто состязания в профессиональном мастерстве, это был уникальный шанс поделиться накопленным опытом. Конкурс высвечивает многие личностные и профессиональные качества, целеустремленность, собранность, умение преодолеть себя. Мероприятия такого масштаба всегда значимы и полезны, мы приобретаем в них опыт и нам, тюменцам, хотелось бы, чтобы вы вспоминали эти дни на тюменской земле с душевной теплотой", - сказал он.

На торжественной церемонии также были вручены награды в специальных номинациях. "За социальную активность" призы получили учителя истории и обществознания Вероника Бова из Луганской Народной республики и Юлия Бахмутская из Донецкой Народной республики. "За настойчивость в достижении цели" наградили Светлану Звереву из Архангельской области. Лучшей в номинации "Учитель-просветитель" стала Зильфира Батырова из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также педагогов наградили в номинациях "За реализацию воспитательного потенциала урока", "За мастерство в использовании информационно-коммуникационных технологий в школе", "За развитие научного мировоззрения школьников", "Через знания в космос", "За инновационный подход к образованию", "За вклад в развитие знаний, умений и навыков школьников в области естественных наук" и других. Пять педагогов стали обладателями специальных призов за творческую работу с детьми, находящимися на длительном лечении. Приз ученического жюри конкурса получил Аслан Кашежев из Кабардино-Балкарии. "Народным учителем года – 2022" по итогам голосования в соцсетях стал Ахмед Ламаркаев.

Имя победителя Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Любовь Голышева