Призеры "Учителя года России – 2022" поделились эмоциями после выхода в третий тур

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впечатлениями от педагогических баталий и планами на финальное испытание "Педагогический совет" поделились призеры Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022".

Слова благодарности Тюмени, организаторам и своим коллегам сказал учитель русского языка и литературы Ахмед Ламаркаев из Чеченской Республики. Он заявил, что надеялся на выход в третий тур и после оглашения результатов испытал невероятные эмоции. Больше всего учителю запомнился конкурсный урок. После него дети отправили Ахмеду Ламаркаеву торт с надписью на английском языке, которая переводится как "Удачи, лучший учитель!".

Для преподавателя истории Дмитрия Лутовинова из Московской области конкурс длился практически два года. Он отметил, что получить "Малого хрустального пеликана" ему помогла огромная поддержка родных, близких, коллег и даже незнакомых людей, а также теплый прием тюменцев.

Весь спектр человеческих чувств испытала учитель английского языка Вероника Мушкарина из Челябинской области за время конкурса. Помимо радости и счастья, педагог ощущает и груз ответственности. Это не помешало ей подготовиться к педсовету, для обсуждения на котором Вероника Мушкарина постаралась выбрать самое актуальное и важное для сферы образования страны.

Бесценный опыт, особую атмосферу и огромное количество интересных людей подарил конкурс учителю истории и обществознания Юлии Бахмутской из Донецкой народной республики. Ее "Учитель года России – 2022" научил, не боясь, выходить на сцену, позволил пожить особенной творческой и невероятной конкурсной жизнью. Учитель подчеркнула, что испытывает двоякое чувство: "Хочется отдохнуть, но не хочется, чтобы это заканчивалось".

Для представителя педагогической династии в третьем поколении, учителя английского языка Зильфиры Батыровой из Ямало-Ненецкого автономного округа, включение в пятерку призеров конкурса стало неожиданностью. "На педсовет наброски есть, но какие, пока это секрет", - сказала она.

Напомним, пятерку призеров Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" назвали в Тюмени 1 октября. Имя победителя профессионального состязания станет известно 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Инна Кондрашкина