Участники конкурса "Учитель года России" взяли под опеку семью розовых пеликанов Московского зоопарка

| Фото: пресс-служба Минпросвещения России | Фото: пресс-служба Минпросвещения России

Призеры заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022", который проходит в Тюмени, продолжили традицию своих коллег и посетили Московский зоопарк. Ведущие педагоги страны еще в мае 2022 года взяли под опеку семью розовых пеликанов.

Сейчас лауреаты конкурса установили памятную табличку, которая информирует о том, что розовые пеликаны находятся под опекой участников одного из главных профессиональных конкурсов страны.

Пеликан, по словам заместителя министра просвещения Российской Федерации Анастасии Зыряновой, - это символ конкурса "Учитель года России". "Каждый год победители и призеры конкурса получают хрустальные статуэтки в виде этой птицы, - пояснила она. - Сегодня у нас была возможность увидеть, как живут пеликаны, понаблюдать за ними – это было очень интересно для всех участников нашей встречи. Установка памятной таблички закрепит нашу традицию, а семьи, приходящие в зоопарк, увидят, что учителя – люди ответственные и неравнодушные".

Благодаря поддержке опекунов, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, удается улучшить условия жизни обитателей зоопарка. "Мы очень рады, что конкурс "Учитель года" взял под опеку семью розовых пеликанов в Московском зоопарке, - подчеркнула она. - Опекуны – это часть большой и дружной семьи зоопарка. Участие в программе опеки – уникальная возможность ощутить причастность к сохранению фауны Земли во всем ее разнообразии".

В настоящее время в Москве завершились финальные испытания конкурса "Учитель года России – 2022", имя победителя будет объявлено 5 октября.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно на протяжении 33 лет. За это время он стал самым значимым и масштабным состязанием профессионального мастерства среди учителей, которое находится в фокусе особого внимания руководства страны. Ежегодно конкурс собирает более 100 тыс. учителей, объединяя все больше творческих педагогов и формируя представительное экспертное сообщество.