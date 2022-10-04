С лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России – 2022" встретится Владимир Путин
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Президент РФ Владимир Путин встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" 5 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Событие пройдет в День учителя в режиме видеосвязи. Во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".
В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – "Учителя года России – 2022".
Напомним, в минувшие выходные в Тюмени определили имена пятерых призеров.