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С лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года России – 2022" встретится Владимир Путин

Общество, 17:43 04 октября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Президент РФ Владимир Путин встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2022" 5 октября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Событие пройдет в День учителя в режиме видеосвязи. Во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".

В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – "Учителя года России – 2022".

Напомним, в минувшие выходные в Тюмени определили имена пятерых призеров.

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# конкурс , учитель года

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